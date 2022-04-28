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Смертность от COVID в Украине упала за месяц в четыре раза, - НАН

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Киев, Четверг 28 апреля 2022 13:44
Смертность от COVID в Украине упала за месяц в четыре раза, - НАН Фото: ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

За минувший месяц смертность от коронавируса в Украине упала более чем в четыре раза. Однако вторжение России затрудняет анализ эпидемической ситуации и увеличивает влияние случайных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной академии наук.

По имеющимся данным, эпидемическая ситуация в Украине улучшалась в течение последних недель. При этом в среднем за последние 7 дней фиксировалось по 10 летальных случаев в сутки, что является минимальным значением с конца апреля 2020 года.

Информация о летальных исходах при COVID-19 продолжает поступать из таких областей, как Донецкая, Луганская, Сумская, Херсонская и Черниговская. Меньше всего данных из Луганской области, большая часть которой сейчас занята или уничтожена российскими войсками.

По официальной статистике, по состоянию на 26 апреля 2022 среднее число новых заражений COVID-19 составляет 765 в день.

"Количество умерших при COVID-19 за последний месяц уменьшилось более чем в четыре раза - до 10 человек в день. Хотя цифры статистики могут быть несколько занижены из-за очевидных трудностей, но, например, в Польше (с которой у Украины всегда была похожая ситуация) такая же тенденция и подобные числовые показатели. Есть основания полагать, что положительная тенденция продлится на следующие недели", - добавили в НАН.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит технологию производства COVID-вакцин от Всемирной организации здравоохранения.

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