Смертность от коронавируса в Украине выросла на 22% за неделю, - Кузин
В Украине за прошедшие семь дней от коронавируса умерли 2 307 человек. Это на 22% больше чем неделей ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина во время брифинга.
"За прошедшую неделю COVID-19 унес жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее", - заявил Кузин.
По его словам, всего за все время пандемии в Украине 52% летальных исходов среди COVID-больных пришлось на возрастную группу 70+.
"Еще 29% были зафиксированы среди украинцев в возрасте 60-69 лет", - отметил Кузин.
Санврач подчеркнул, что в Украине сейчас наблюдается стремительное распространение коронавирусной болезни.
"Только за прошедшую неделю было выявлено более 105 тысяч новых случаев заболевания - это на 11% больше, чем неделей ранее", - добавил Кузин.
Напомним, Кузин также во время брифинга заявил, что в Украине не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время.