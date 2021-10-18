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Смертность от коронавируса в Украине выросла на 22% за неделю, - Кузин

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Украина, Понедельник 18 октября 2021 11:06
Смертность от коронавируса в Украине выросла на 22% за неделю, - Кузин Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за прошедшие семь дней от коронавируса умерли 2 307 человек. Это на 22% больше чем неделей ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина во время брифинга.

"За прошедшую неделю COVID-19 унес жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее", - заявил Кузин.

По его словам, всего за все время пандемии в Украине 52% летальных исходов среди COVID-больных пришлось на возрастную группу 70+.

"Еще 29% были зафиксированы среди украинцев в возрасте 60-69 лет", - отметил Кузин.

Санврач подчеркнул, что в Украине сейчас наблюдается стремительное распространение коронавирусной болезни.

"Только за прошедшую неделю было выявлено более 105 тысяч новых случаев заболевания - это на 11% больше, чем неделей ранее", - добавил Кузин.

Напомним, Кузин также во время брифинга заявил, что в Украине не исключают расширения "красной" зоны карантина в ближайшее время.

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