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Смертність від коронавірусу в Україні зросла на 22% за тиждень, - Кузін

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 11:06
Смертність від коронавірусу в Україні зросла на 22% за тиждень, - Кузін Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулі сім днів від коронавірусу померли 2 307 людей. Це на 22% більше ніж тижнем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна під час брифінгу.

"За минулий тиждень COVID-19 забрав життя 2307 осіб, що на 22% більше, ніж тижнем раніше", - заявив Кузін.

За його словам, загалом за весь час пандемії в Україні 52% летальних випадків серед COVID-хворих довелося на вікову групу 70+.

"Ще 29% були зафіксовані серед українців віком 60-69 років ", - зазначив Кузін.

Санлікар підкреслив, що в Україні наразі спостерігається стрімке поширення коронавірусної хвороби.

"Тільки за минулий тиждень було виявлено понад 105 тисяч нових випадків захворювання - це на 11% більше, ніж тижнем раніше", - додав Кузін.

Нагадаємо, Кузін також під час брифінгу заявив, що в Україні не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом.

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