Смертность от коронавируса в Украине выросла на 22% за неделю, - Кузин

"За прошедшую неделю COVID-19 унес жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее", - заявил Кузин.

По его словам, всего за все время пандемии в Украине 52% летальных исходов среди COVID-больных пришлось на возрастную группу 70+.

"Еще 29% были зафиксированы среди украинцев в возрасте 60-69 лет", - отметил Кузин.

Санврач подчеркнул, что в Украине сейчас наблюдается стремительное распространение коронавирусной болезни.

"Только за прошедшую неделю было выявлено более 105 тысяч новых случаев заболевания - это на 11% больше, чем неделей ранее", - добавил Кузин.