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В СНБО заявили о необходимости обновить протокол лечения коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Совете национальной безопасности и обороны выступили за внесение изменений в протокол лечения коронавируса в Украине. В частности, в части проведения антикоагулянтной терапии.

Об этом заявили во время совещания по актуальным вопросам оказания медицинской помощи пациентам, больным на острую респираторную болезнь COVID-19, сообщает пресс-служба СНБО.

Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась - увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто длится более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменение характера осложнений.

"В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокола лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии", - говорится в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев заявил, что в Аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран. В совете подготовят предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Напомним, власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса.

Также областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести усиленные ограничительные меры на территории Львовской области.

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