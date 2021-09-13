Снижение темпов вакцинации: в Украине сделали 45 тысяч прививок за сутки
Фото: в Украине сделали 45 тысяч прививок за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 45 148 человек. В общей сложности за неделю было сделано 921 443 прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
В частности, вчера одну дозу вакцины получили 16 930 человек, а полностью иммунизированные (получили вторую дозу препарата) - 28 218 человек.
Как сообщает Минздрав, в течение суток в Украине иммунизировали население:
- 300 мобильных бригад,
- 1 004 пункта прививания;
- 353 центра вакцинации.
В общем, с начала вакцинальной кампании привито 5 906 742 человека.
Из которых первую дозу вакцины получили - 5 906 740 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 4 804 204 человека.
В целом в стране проведено 10 710 944 прививки.