В Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от "Омикрона"

По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем.

Представители органов здравоохранения США напомнили, что не считают штамм "Омикрон" более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в США. По сведениям за минувшую неделю, новый вариант коронавируса был выявлен у более чем 73% инфицированных.

За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 млн человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.