Составлено два протокола: Рубан рассказал о проверке всех магазинов "Эпицентр" в Киеве
Все магазины "Эпицентр" в Киеве, которые продолжают работать в условиях усиленных карантинных ограничений "красной" зоны, проверяют. Уже составлено два протокола.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
"Сегодня есть задача от премьер-министра проверить все "Эпицентры" - как они работают. В городе Киеве таких супермаркетов пять. Составлено два протокола. И ежедневно проводится проверка", - сообщил Рубан.
Также он рассказал, что в Киеве наблюдается положительная динамика по количеству заражений COVID-19. В связи с этим столица до майских праздников может выйти из "красной" зоны карантина.
Напомним, во время январского локдауну магазины "Эпицентр" тоже находили способ работать. Работники супермаркета на входе предупреждали посетителей, что товары, которые внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн-заказ.
Отметим, в настоящее время в "красной" зоне продолжают находиться более чем половина всех регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".
Согласно прогнозу НАН Украины, средняя число новых случаев COVID-19 в течение недели 21 - 27 апреля может достичь отметки в 10529 (по модели Prophet) и 12369 (по модели SEIR-U), а в течение 28 апреля - 4 мая - 11122 случаев. Сейчас среднее число новых обнаружений - 12743 человек в день.