Более сотни ученых в Великобритании выступили против отмены карантина

Более ста ученых выступили против отмены карантина в Великобритании 19 июля. Они раскритиковали планы правительства, заявив, что это делать опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

122 ученых осудили планы правительства Великобритании отказаться от ограничений. Они назвали такие планы правительства "опасным и неэтичным экспериментом".

В письме, опубликованном в The Lancet, ученые предупредили, что любая стратегия, допускающая высокий уровень заражения, "неэтична и нелогична".

Ученые призывают министров пересмотреть планы по ослаблению карантинных ограничений, поскольку рост COVID-19, скорее всего, будет продолжаться. По мнению ученых, это будет происходить до тех пор, "пока не будут инфицированы еще миллионы людей, что оставит сотни тысяч людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью".

"Эта стратегия рискует создать поколение, которое останется с хроническими проблемами со здоровьем и инвалидностью, личные и экономические последствия которых могут ощущаться в ближайшие десятилетия", - говорится в письме ученых.

Они также опасаются, что отмена карантина создаст благодатную почву для появления штаммов, устойчивых к вакцине.

Международные ученые также выразили поддержку открытому письму. Один из них, профессор Эрик Тополь, сказал: "Резкий рост числа случаев варианта Дельта в Великобритании не только приведет к увеличению продолжительного распространения COVID, но также уже привел к более тяжелым заболеваниям с госпитализациями и смертельным исходом. Если вы потратите больше времени на дальнейшее повышение показателей вакцинации, это поможет снизить количество жертв этой болезни".