Більше сотні вчених у Великобританії виступили проти скасування карантину
Більше ста вчених виступили проти скасування карантину в Великобританія 19 липня. Вони розкритикували плани уряду, заявивши, що це робити небезпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
122 вчених засудили плани уряду Великобританії відмовитися від обмежень. Вони назвали такі плани уряду "небезпечним і неетичним експериментом".
У листі, опублікованому в The Lancet, вчені попередили, що будь-яка стратегія, що допускає високий рівень зараження, "неетична і нелогічна".
Вчені закликають міністрів переглянути плани щодо ослаблення карантинних обмежень, оскільки зростання COVID-19, швидше за все, триватиме. На думку вчених, це буде відбуватися до тих пір, "поки не будуть інфіковані ще мільйони людей, що залишить сотні тисяч людей з хронічними захворюваннями та інвалідністю".
"Ця стратегія ризикує створити покоління, яке залишиться з хронічними проблемами зі здоров'ям та інвалідністю, особисті та економічні наслідки яких можуть відчуватися в найближчі десятиліття", - йдеться в листі вчених.
Вони також побоюються, що скасування карантину створить благодатний грунт для появи штамів, стійких до вакцини.
Міжнародні вчені також висловили підтримку відкритого листа. Один з них, професор Ерік Тополь, сказав: "Різке зростання кількості випадків Дельта у Великобританії не тільки призведе до збільшення тривалого поширення COVID, але також вже призвів до більш важких захворювань з госпіталізаціями і смертельними наслідками. Якщо ви витратите більше часу на подальше підвищення показників вакцинації, це допоможе знизити кількість жертв цієї хвороби".
Епідеміолог доктор Діпті Гурдасані, старший викладач університету королеви Марії, додав: "Уряд зробив свідомий вибір піддати дітей масовому зараженню, замість того, щоб захищати їх у школах або вакцинувати їх. Це неетично і неприйнятно. Наша молодь вже так сильно постраждала в минулому році і тепер приречена страждати від наслідків цього небезпечного експерименту".
Нагадаємо, Великобританія знову побила рекорди по захворюваності коронавірусом. Там зафіксували 28 773 нових випадки зараження.
Раніше повідомлялося, що в Британії скасують масочний режим з 19 липня. Про це заявив прем'єр-міністр Джонсон.