Більше сотні вчених у Великобританії виступили проти скасування карантину

Більше ста вчених виступили проти скасування карантину в Великобританія 19 липня. Вони розкритикували плани уряду, заявивши, що це робити небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

122 вчених засудили плани уряду Великобританії відмовитися від обмежень. Вони назвали такі плани уряду "небезпечним і неетичним експериментом".

У листі, опублікованому в The Lancet, вчені попередили, що будь-яка стратегія, що допускає високий рівень зараження, "неетична і нелогічна".

Вчені закликають міністрів переглянути плани щодо ослаблення карантинних обмежень, оскільки зростання COVID-19, швидше за все, триватиме. На думку вчених, це буде відбуватися до тих пір, "поки не будуть інфіковані ще мільйони людей, що залишить сотні тисяч людей з хронічними захворюваннями та інвалідністю".

"Ця стратегія ризикує створити покоління, яке залишиться з хронічними проблемами зі здоров'ям та інвалідністю, особисті та економічні наслідки яких можуть відчуватися в найближчі десятиліття", - йдеться в листі вчених.

Вони також побоюються, що скасування карантину створить благодатний грунт для появи штамів, стійких до вакцини.

Міжнародні вчені також висловили підтримку відкритого листа. Один з них, професор Ерік Тополь, сказав: "Різке зростання кількості випадків Дельта у Великобританії не тільки призведе до збільшення тривалого поширення COVID, але також вже призвів до більш важких захворювань з госпіталізаціями і смертельними наслідками. Якщо ви витратите більше часу на подальше підвищення показників вакцинації, це допоможе знизити кількість жертв цієї хвороби".