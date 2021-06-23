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На совещании СНБО обсудили противодействие штамму "Дельта": что решили

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Среда 23 июня 2021 22:07
На совещании СНБО обсудили противодействие штамму "Дельта": что решили Фото: на совещании СНБО обсудили противодействие штамму "Дельта" (facebook.com/rnbou)
Автор: РБК-Украина

В среду, 23 июня, состоялось совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса "Дельта" в мире и связанные с ним угрозы.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Откуда в Украину может прийти "Дельта" штамм

Новый "Дельта" штамм коронавируса может попасть в Украину из Индии, России, Великобритании, Португалии, Польши, Румынии и Словакии, где наблюдается циркуляция данного варианта вируса.

Вакцинация лиц от 60 лет и старше

Ситуация с "Дельта" штаммом обусловливает необходимость введения дополнительных эффективных противоэпидемических мероприятий. В частности, ускорение темпов вакцинации и обеспечение ее доступности, особенно для уязвимых к COVID-19 слоев населения - лиц в возрасте 60+.

Обновление протокола лечения пациентов с коронавирусом

Участники совещания посчитали необходимым усовершенствовать отечественные протоколы лечения. Также необходимо усилить готовность учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости.

Вакцинация медработников

На совещании также заявили о важности максимальной иммунизации персонала учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.

Отслеживание контактных лиц для выявления нового штамма

Участники совещания СНБО считают, что важно рано выявить штамм "Дельта", в Украине. В частности, они предложили усилить отслеживание контактных лиц, больных с "Дельта" штаммом.

Напомним, сегодня стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

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