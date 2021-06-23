На нараді РНБО обговорили протидію штаму "Дельта": що вирішили

У середу, 23 червня, відбулася нарада Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, на ньому обговорювалося поширення варіанту" Дельта " штам коронавірусу в світі і пов'язані з ним загрози.

Про це повідомляє прес-служба РНБО .

Звідки в Україну може прийти" Дельта " штам

Новий" Дельта " штам коронавірусу може потрапити в Україну з Індії, Росії, Великобританії, Португалії, Польщі, Румунії та Словаччини, де спостерігається циркуляція даного варіанту вірусу.

Вакцинація осіб від 60 років і старше

Ситуація з" Дельта " штамом обумовлює необхідність введення додаткових ефективних протиепідемічних заходів. Зокрема, прискорення темпів вакцинації та забезпечення її доступності, особливо для вразливих до COVID-19 верств населення - осіб віком 60+.

Оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом

Учасники наради вважали за необхідне вдосконалити вітчизняні протоколи лікування. Також необхідно посилити готовність закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу пацієнтам з діагнозом COVID - 19 у разі масової захворюваності.

Вакцинація медпрацівників

На нараді також заявили про важливість максимальної імунізації персоналу закладів охорони здоров'я, що надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

Відстеження контактних осіб для виявлення нового штаму

Учасники наради РНБО вважають, що важливо рано виявити штам" Дельта", в Україні. Зокрема, вони запропонували посилити відстеження контактних осіб, хворих з" Дельта " штамом.