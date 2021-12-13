Спад случаев. В Украине более 4 тысяч новых COVID-заражений и менее 200 смертей за сутки
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине зафиксировали более 4 тысяч новых случаев коронавируса и менее 200 смертей за сутки. Выздоровели за вчера 9 966 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.
За сутки госпитализировали 1456 человек; летальных исходов - 188; выздоровели - 9 966 человек.
Протестировали методом ПЦР - 11 639 человек, методом ИФА - 2882, экспресс-тестами - 15 156. Больше всего новых случаев за сутки в Киеве, Одесской и Волынской областях.
За все время пандемии заболели - 3 563 165 человек; выздоровели - 3 205 879 человек; летальных случаев - 91 215.