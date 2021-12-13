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Спад випадків. В Україні більше 4 тисяч нових COVID-заражень та менше 200 смертей за добу

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 08:17
Спад випадків. В Україні більше 4 тисяч нових COVID-заражень та менше 200 смертей за добу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували більше 4 тисяч нових випадків коронавірусу та менше 200 смертей за добу. Одужали за вчора 9 966 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення МОЗ.

Спад випадків. В Україні більше 4 тисяч нових COVID-заражень та менше 200 смертей за добу

За добу госпіталізували 1456 осіб; летальних випадків - 188; одужали - 9 966 осіб.

Протестували методом ПЛР - 11 639 осіб, методом ІФА - 2882, експрес-тестами - 15 156. Найбільше нових випадків за добу в Києві, Одеській та Волинській областях.

За весь час пандемії захворіли - 3 563 165 осіб; одужали - 3 205 879 осіб; летальних випадків - 91 215.

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