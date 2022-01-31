Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом более 22 тысяч человек
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 026 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки госпитализировали 2322 человека; летальных исходов - 78; выздоровели - 4 346 человек. Протестировали методом ПЦР - 36 354 человека, методом ИФА - 2756, экспресс-тестами - 24 962.
Больше всего новых заражений за сутки во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 064 495 человек; выздоровели - 3 622 745 человек; летальных случаев - 100 203.
Напомним, в Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки.