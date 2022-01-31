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Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом более 22 тысяч человек

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Киев, Понедельник 31 января 2022 08:17
Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом более 22 тысяч человек Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 026 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 2322 человека; летальных исходов - 78; выздоровели - 4 346 человек. Протестировали методом ПЦР - 36 354 человека, методом ИФА - 2756, экспресс-тестами - 24 962.

Больше всего новых заражений за сутки во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 064 495 человек; выздоровели - 3 622 745 человек; летальных случаев - 100 203.

Напомним, в Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки.

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