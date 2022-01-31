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Спад випадків. В Україні за добу заразились коронавірусом більше 22 тисяч людей

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 08:17
Спад випадків. В Україні за добу заразились коронавірусом більше 22 тисяч людей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 22 026 людей. Найбільше нових заражень в Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

За добу госпіталізували 2 322 особи; летальних випадків - 78; одужали - 4 346 осіб. Протестували методом ПЛР - 36 354 особи, методом ІФА - 2756, експрес-тестами - 24 962.

Найбільше нових заражень за добу в Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 064 495 осіб; одужали - 3 622 745 осіб; летальних випадків - 100 203.

Нагадаємо, в Україні прогнозують новий посилений спалах коронавірусу. Очікується до 70 тисяч нових випадків за добу.

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