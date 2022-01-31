UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом более 22 тысяч человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 22 026 человек. Больше всего новых заражений во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки госпитализировали 2322 человека; летальных исходов - 78; выздоровели - 4 346 человек. Протестировали методом ПЦР - 36 354 человека, методом ИФА - 2756, экспресс-тестами - 24 962.

Больше всего новых заражений за сутки во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 064 495 человек; выздоровели - 3 622 745 человек; летальных случаев - 100 203.

Напомним, в Украине прогнозируют новую усиленную вспышку коронавируса. Ожидается до 70 тысяч новых случаев за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус