ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом менее 24 тысяч человек

Новина українською →
Киев, Понедельник 07 февраля 2022 08:15
Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом менее 24 тысяч человек Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки заразились коронавирусом меньше 24 тысяч человек, а умерли - 115. Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 2699 человек; летальных исходов - 115; выздоровели - 5 024 человека. Протестировали методом ПЦР - 40 818 человек, методом ИФА - 2618, экспресс-тестами - 30 647.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 307 437 человек; выздоровели - 3 681 092 человек; летальных случаев - 101 392.

Больше всего новых заражений за сутки во Львовской области (2122), а также в Киеве (2266).

Напомним, 5 февраля в Украине было обнаружено еще почти 28 000 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе