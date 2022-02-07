Спад случаев. В Украине за сутки заразились коронавирусом менее 24 тысяч человек

В Украине за сутки заразились коронавирусом меньше 24 тысяч человек, а умерли - 115. Больше всего новых заражений во Львовской области и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

В Украине госпитализировали 2699 человек; летальных исходов - 115; выздоровели - 5 024 человека. Протестировали методом ПЦР - 40 818 человек, методом ИФА - 2618, экспресс-тестами - 30 647.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 307 437 человек; выздоровели - 3 681 092 человек; летальных случаев - 101 392.

Больше всего новых заражений за сутки во Львовской области (2122), а также в Киеве (2266).