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Спад випадків. В Україні за добу заразились коронавірусом менше 24 тисяч людей

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 08:15
Спад випадків. В Україні за добу заразились коронавірусом менше 24 тисяч людей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за добу заразились коронавірусом менше 24 тисяч людей, а померли - 115. Найбільше нових заражень в Львівській області та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 2 699 осіб; летальних випадків - 115; одужали - 5 024 особи. Протестували методом ПЛР - 40 818 осіб, методом ІФА - 2618, експрес-тестами - 30 647.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 307 437 осіб; одужали - 3 681 092 осіб; летальних випадків - 101 392.

Найбільше нових заражень за добу у Львівській області (2122), а також в Києві (2266).

Нагадаємо, 5 лютого в Україні виявили ще майже 28 000 нових випадків коронавірусу.

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