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Спад на выходных: число COVID-случаев в Украине упало до 15 тысяч

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Украина, Воскресенье 23 января 2022 08:14
Спад на выходных: число COVID-случаев в Украине упало до 15 тысяч Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 22 января выросло до 15 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за субботу, 22 января, зафиксировано 15 444 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (22 473 положительных тестов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 774 человек; летальных случаев - 86, выздоровели - 2 030 человек.

Спад на выходных: число COVID-случаев в Украине упало до 15 тысяч

За последние сутки в Украине проведено 78 852 тестов, в т. ч.:

  • методом ПЦР - 42 049
  • методом ИФА - 3 561
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33 242.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 857 455 человек;
  • выздоровело - 3 582 908 человек;
  • летальных исходов - 99 215;
  • проведено ПЦР-тестирований - 17 497 199.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачек заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

Кузин заявил, что в следующем месяце могут регистрировать по 59 тысяч случаев инфицирования COVID-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца - на 20-25 февраля.

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