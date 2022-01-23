Спад на вихідних: число COVID-випадків в Україні впало до 15 тисяч

В Україні за суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (22 473 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ .

За весь час пандемії в Україні:

За останню добу в Україні проведено 78 852 тестів, в т. ч.:

Нагадаємо, головний санлікар ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності коронавірусом в Україні під час спалаху "Омікрону". За його словами, вже в лютому можуть захворіти близько 1 мільйона українців.

Кузін заявив, що наступного місяця можуть реєструвати за 59 тисяч випадків інфікування-19 в день. А найвищі показники захворюваності він прогнозує на кінець місяця - на 20-25 лютого.