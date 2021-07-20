Спад завершен. НАН допускает "взрывные темпы" роста заболеваемости COVID

Как отмечается в сообщении, на данный момент заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий уровень.

"Существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - говорится в обзоре.

Обеспокоенность ученых вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя, что, как они полагают, отражает эпидемическую динамику быстрее: количество положительных ПЦР-тестов, число новых госпитализаций и количество новых зарегистрированных случаев болезни.

"При этом число положительных ПЦР-тестов - вероятно, самый оперативный из них - за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3%, соответственно", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что хотя взрывного роста не наблюдается ни в одном регионе, однако темпы недельного роста увеличивались в последние дни, "поэтому вероятность ускорения роста достаточно высока".