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Спецпропуска на транспорт, закрытые кафе и ТРЦ: как области Украины закрываются на локдаун

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине города и области начали вводить усиленные карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В некоторых регионах вернули спецпропуска на транспорт.

Как области Украины закрываются на локдаун, в материале РБК-Украина.

Николаев

Николаев ужесточает карантин с 24 марта до 4 апреля. Закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии).

С 24 марта в городе будет запрещено проведение массовых мероприятий, а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Кафе и рестораны также закрывают, они смогут работать только на "вынос".

Вместе с тем, в Николаеве вводят спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

Прикарпатье

В Ивано-Франковской области продолжает действовать жесткий карантин. Транспорт в регионе курсирует по спецпропускам с работы. Также ограничена работа кафе и ресторанов - они работают только на "вынос".

Кроме того, запрещена работа ТРЦ, спортзалов, кинотеатров, школы и вузы перешли в онлайн.

Львов

Жесткие карантинные ограничения продлили во Львове до 4 апреля. Так же, как и в вышеупомянутых регионах, в городе запретили работу ТРЦ, кафе (можно только на "вынос"), массовые мероприятия.

Черкасская область

С вчерашнего дня в этом регионе усилили карантин. Под временным с 22 марта запретом находятся массовые развлекательные и другие мероприятия. Также в регионе работа ресторанов, кафе, баров, ночных заведений ограничена до 23:00.

Кроме того, в общественных заведениях и транспорте усилен контроль за использованием средств индивидуальной защиты.

Киев

В Киеве с 20 марта действует локдаун, который ввели местные власти. Также с сегодняшнего дня в городе ввели "красный" уровень эпидопасности. В столице не работают ТРЦ, кафе и рестораны (можно только на "вынос"), также запрещены массовые мероприятия и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Центральные власти вчера приняли решение, что ограничения по транспорту в "красных" зонах карантина может принимать местная власть. В связи с этим, в городе работает общественный транспорт, но с соблюдением строгих карантинных норм.

Одесса

В городе сегодня начали действовать ограничения "красной" зоны карантина. Общественный транспорт в городе продолжил работать, но при условии, что число пассажиров не будет превышать количество сидячих мест.

В городе такие же ограничения, как и в Киеве: ТРЦ и кафе закрыли, запрещены массовые мероприятия.

Напомним, в Украине в "красной" зоне карантина Киев и семь областей.

Отметим, в Украине за минувшие сутки обнаружили 11 476 новых случаев коронавируса.

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