UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В список побочных эффектов вакцины Jansen внесли редкий синдром

Автор: Сергей Пышкин

Синдром Гиена-Барре официально попал в список редких побочных эффектов вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson. Соответствующее решение было принято после исследования зарегистрированных случаев выявления заболевания Комитетом по безопасности EMA, PRAC.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на European medicines agency.

Синдром Гиена-Барре будет внесен в список побочных эффектов препарата Janssen для предупреждения и повышения осведомленности медицинских работников и людей, которые выбирают эту вакцину.

СГБ - является острым аутоиммунным воспалительным заболеванием, характеризующимся поражением нервных клеток организма иммунной системой. Это, со своей стороны, может привести к боли, онемению или мышечной слабости, а в некоторых случаях - к летальному исходу.

Стоит отметить, что соответствующее решение было принято Комитетом по оценке рисков в фармаконадзоре (PRAC) после тщательного изучения 108 случаев развития СГБ вследствие вакцинирования препаратом Johnson & Johnson. Сейчас известно, что один из случаев в конечном итоге оказался летальным.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцина от коронавируса