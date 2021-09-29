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Список профессий, которые будут подлежать обязательной вакцинации, на согласовании, - Ляшко

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения разработало проект приказа, который будет регулировать список лиц, подлежащих обязательной вакцинации в Украине. Сейчас этот документ находится на согласовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства.

"Мы разработали приказ о расширении перечня профессий, которым обязательно нужно иметь прививку от коронавируса, как того требует законодательство Украины. Сейчас он находится на согласовании с другими органами государственной власти", - рассказал Ляшко.

Напомним, Минздрав разработал приказ согласно которому, вакцинация от коронавируса станет обязательной, в частности, для работников учебных заведений и чиновников.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинВакцина от коронавируса