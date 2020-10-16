Спорткомплекс "Олимпиец" в Одессе непригоден для лечения больных COVID-19, - "За майбутнє"

Решение Министерства здравоохранения о размещении больных COVID-19 в одесском спорткомплексе "Олимпиец" приведет к увеличению смертности среди пациентов из-за его полной неприспособленности и общей разрухе, которая там царит.

Об этом заявила лидер женского движения партии "За майбутнє" Ирина Суслова.

"Спорткомплекс "Олимпиец" в Одессе, где власти собираются размещать больных COVID-19, абсолютно к этому не приспособлен. Сегодня там продолжается капитальный ремонт, который еще далек от завершения. Превращение спорткомплекса в госпиталь - это приговор сотням инфицированных коронавирусом, которые туда могут попасть. Во-первых, в "Олимпийке" из-за недостаточной мощности электроэнергии не работает система вентиляции, что критически важно для лечения", - заявила Суслова.

Также, по ее словам, зимой там сплошные сквозняки и температура внутри помещения не поднимается выше 10 градусов. Включить кондиционеры на обогрев тоже нет возможности.

"В-третьих, на стенах грибок, старая штукатурка просто сыпется на голову, отсутствует вода, не соблюдаются элементарные нормы противопожарной безопасности. Пребывание в таких условиях только поможет коронавирусу преодолеть иммунную систему человека. Будет нести руководство Минздрава и персонально Максим Степанов ответственность за смерти больных из-за неразумного решения разместить их среди этой разрухи? А также за то, что за полгода он так и не сумел развернуть сеть временных госпиталей с надлежащими условиями, хотя знал о неизбежности второй волны коронавируса?" - подчеркнула Суслова.

Партия требует отставки министра Максима Степанова, который, по их мнению, не сумел должным образом развернуть временные госпитали, где были бы надлежащие условия для лечения.

Кроме того, партия настаивает на размещения больных COVID-19 в надлежащих безопасных условиях, а спорткомплекс "Олимпиец" следует как можно быстрее реконструировать и вернуть ему статус олимпийской базы.

"Спортивный комплекс "Олимпиец" следует привести в надлежащее состояние, завершив его капитальный ремонт. Тогда это будет спортивная база высокого уровня. До 2012 года она готовила спортсменов к Олимпийским играм и имела соответствующий статус. После его потери комплекс окончательно обветшал. Поэтому партия "За майбутнє" выступает за восстановление статуса базы олимпийцев, что даст комплексу достойное финансирование. Одесситы будут гордиться спорткомплексом "Олимпиец", но для этого надо, чтобы в городе была профессиональная дееспособная власть, которая заботится о спортивной инфраструктуре. И после 25 октября она здесь обязательно появится", - резюмирует Суслова.

Напомним, ранее в партии "За майбутнє" сообщили о критической ситуации в районной больнице Александровки из-за COVID-19.