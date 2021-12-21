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Спровоцировал изоляцию в Австралии: мужчину, который скрывался от карантина, приговорили к тюрьме

Автор: Иванна Шовкун

В Австралии мужчина из Нового Южного Уэльса, который скрылся от карантина, стал причиной 3-дневной изоляции на юге Тасмании. За нарушение предписаний общественного здравоохранения он был приговорен к пяти месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Большая часть островного государства, включая столицу, была заблокирована 15 октября после того, как 31-летний Тимоти Эндрю Ганн получил положительный результат теста на коронавирус. Однако он решил не оставаться на карантине в отеле, куда его направили на две недели.

Известно, что мужчина прилетел рейсом из Мельбурна. А сотрудникам службы экстренной помощи он соврал, что пробыл в Квинсленде 14 дней, до момента настоящего время прибытия. Хотя на самом деле он находился в Новом Южном Уэльсе. В то время Тасмания запретила выезд из Нового Южного Уэльса из-за коронавируса.

21 декабря суд приговорил Ганна к пяти месяцам тюремного заключения. Однако два из них условно.

Напомним, на северо-западе Италии в городке Бьелле мужчина пытался получить прививку от коронавируса в силиконовую руку. Он полагал, что таким образом получит сертификат о вакцинации.

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