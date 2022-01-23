Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить

На этой неделе Кабинет министров Украины принял решение сократить срок действия сертификата о вакцинации . Теперь он будет действовать 270 дней, а не 365, как было раньше.

Время действия COVID-сертификата можно продлить путем перевыпуска документа. В частности, после получения бустерной прививки от коронавируса.

Бустерную дозу можно сделать через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации. После введения третьей дозы вакцины сертификат о вакцинации в приложении "Дия" автоматически продлится еще на 9 месяцев.

Для того чтобы получить обновленный документ о вакцинации необходимо после ревакцинации запросить новый внутренний и международный сертификаты в приложении "Дия".

В документе будет отображаться информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка. При этом в сертификате появится только та вакцина, которой была сделана последняя прививка.

Однако пока новый COVID-сертификат не доступен при получении бустерной прививки. В "Дие" он появится примерно в конце января.

Отметим, что срок действия сертификата нельзя увеличить благодаря дополнительной прививке. Поскольку человек, которые ее сделал, имеет такой же уровень защиты от вируса, как и тот, кто получил обе дозы препарата.

Добавим, на сегодняшний день право на бустерную прививку от коронавируса имеют все граждане Украины старше 18 лет. Однако с момента получения полного курса вакцинации необходимо подождать не менее 180 дней.