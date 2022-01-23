Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити

На цьому тижні Кабінет Міністрів України прийняв рішення скоротити термін дії сертифіката про вакцинацію . Тепер він буде діяти 270 днів, а не 365, як було раніше.

Час дії COVID-сертифіката можна продовжити шляхом перевипуску документа. Зокрема, після отримання бустерного щеплення від коронавірусу.

Бустерну дозу можна зробити через шість місяців після завершення повного курсу вакцинації. Після введення третьої дози вакцини сертифікат про вакцинацію в додатку "Дія" автоматично триватиме ще на 9 місяців.

Для того, щоб отримати оновлений документ про вакцинацію необхідно після ревакцинації запросити новий внутрішній і міжнародний сертифікати в додатку "дія".

У документі буде відображатися інформація про останню введену вакцину із зазначенням, що це третє щеплення. При цьому в сертифікаті з'явиться тільки та вакцина, якою було зроблено останнє щеплення.

Однак поки новий COVID-сертифікат не доступний при отриманні бустерного щеплення. У "Дія" він з'явиться приблизно в кінці січня.

Відзначимо, що термін дії сертифікату не можна збільшити завдяки додатковому щепленню. Оскільки людина, яка її зробила, має такий же рівень захисту від вірусу, як і той, хто отримав обидві дози препарату.

Додамо, на сьогодні право на бустерне щеплення від коронавірусу мають всі громадяни України старше 18 років. Однак з моменту отримання повного курсу вакцинації необхідно почекати не менше 180 днів.