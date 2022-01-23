Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить

На этой неделе Кабинет министров Украины принял решение сократить срок действия сертификата о вакцинации. Теперь он будет действовать 270 дней, а не 365, как было раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Время действия COVID-сертификата можно продлить путем перевыпуска документа. В частности, после получения бустерной прививки от коронавируса.
Бустерную дозу можно сделать через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации. После введения третьей дозы вакцины сертификат о вакцинации в приложении "Дия" автоматически продлится еще на 9 месяцев.
Для того чтобы получить обновленный документ о вакцинации необходимо после ревакцинации запросить новый внутренний и международный сертификаты в приложении "Дия".
В документе будет отображаться информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка. При этом в сертификате появится только та вакцина, которой была сделана последняя прививка.
Однако пока новый COVID-сертификат не доступен при получении бустерной прививки. В "Дие" он появится примерно в конце января.
Отметим, что срок действия сертификата нельзя увеличить благодаря дополнительной прививке. Поскольку человек, которые ее сделал, имеет такой же уровень защиты от вируса, как и тот, кто получил обе дозы препарата.
Добавим, на сегодняшний день право на бустерную прививку от коронавируса имеют все граждане Украины старше 18 лет. Однако с момента получения полного курса вакцинации необходимо подождать не менее 180 дней.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин выразил надежду, что бустерная доза вакцины от COVID для большинства станет последней.