Срок до ноября. Учителей без прививки начнут отстранять от работы

В Украине невакцинированных от коронавируса сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Отстранение начнется уже с ноября текущего года.

Так, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.



"Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей", - подчеркнул Ляшко.

Какими вакцинами сейчас можно привиться в Украине