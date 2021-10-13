Термін до листопада. Вчителів без щеплення почнуть відстороняти від роботи

В Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року.

Так, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.



"Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей", - наголосив Ляшко.

Якими вакцинами наразі можна щепитися в Україні