В США в 2021 году зафиксировали самое большое количество смертей за всю историю страны

Представители здравоохранения США заявляют, что 2021 год будет еще более смертоносным, чем в прошлом году.

"Пока рано говорить наверняка, поскольку еще нет обобщенных данных о смертях за ноябрь и декабрь. Но, исходя из уже имеющейся информации, похоже, что 2021 год будет рекордным по количеству смертей. Этот показатель превысит прошлогодний минимум как минимум на 15 тысяч", - рассказал Роберт Андерсон, курирующий статистическими данными по смертям Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Издание отмечает, что в 2021 году умерло по меньшей мере на 15 000 больше людей, чем в прошлом году. В этом году эта цифра может составить около 3,4 миллиона.

Андерсон назвал главной причиной столь высокого уровня смертности - COVID-19, занявшего третье место по числу причиненных смертей, после сердечных заболеваний и рака. В 2020 году от COVID-19 умерли 351 000 человек. В этом году эта цифра уже составляет 356 000, а к концу 2021 года может составить 370 000.

СМИ отмечает, что эксперты CDC назвали вакцинацию единственной возможностью остановить смертность от вируса. По подсчетам Центра, полностью вакцинировались уже 204 миллиона американцев или около 65% населения.