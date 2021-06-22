В США более 70% жителей получили по крайней мере одну дозу COVID-вакцины

В Соединенных Штатах более 70% жителей в возрасте 30 лет и старше получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19.

Белый дом опубликовал новые данные, показывающие, что к 4 июля ожидается достичь 70% вакцинации американцев в возрасте 27 лет и старше, по меньшей мере одной дозой вакцины.

Администрация президента сообщает, что достижение цели вакцинации Джо Байдена менее важно, чем темпы возобновления работы США, которые превышают даже ее собственные внутренние прогнозы, поскольку подавляющее большинство наиболее уязвимых людей страны полностью вакцинированы, а случаи и смертность находятся на самом низком уровне с самых ранних дней пандемии.

Общенациональный уровень вакцинации от коронавируса резко снизился за последний месяц, даже несмотря на то, что прививки стали более доступными, и в среднем менее 300 тысяч американцев получают свою первую дозу в день.

Официальный представитель Белого дома заявил, что теперь администрация удвоит свое внимание на вакцинации от коронавируса молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет, которые, как оказалось, менее всего склонны получать вакцину, когда она доступна для них.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, американцы, подверженные наибольшему риску осложнений от COVID-19, в подавляющем большинстве случаев вакцинированы, но только 53% в возрасте 25-39 лет получили одну дозу. Среди тех, кому от 18 до 24 лет, этот показатель составляет 47%.