В США будут делать третью дозу прививки от COVID-19 через восемь месяцев после вакцинации, - NYT

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение, что большинство американцев должны получить третью прививку от вакцины против COVID-19. Его должны сделать через восемь месяцев после завершения первичной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным источников издания, власти США планируют объявить о своем решении относительно третьей дозы вакцины от коронавирус уже на этой неделе.

При этом бустерные дозы препаратов Pfizer и Moderna начнут предлагать уже с сентября.

В приоритеты получить третью дозу прививки будут жители домов престарелых и медицинские работники.