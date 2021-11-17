ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В США хотят инвестировать миллиарды долларов в производство COVID-вакцин

Новина українською →
США, Среда 17 ноября 2021 15:50
В США хотят инвестировать миллиарды долларов в производство COVID-вакцин Фото: США выделят деньги для производства вакцин от коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Соединенные Штаты Америки планируют инвестировать миллиарды долларов в расширение мощностей по производству вакцины против коронавируса. Такое решение приняли власти после давления со стороны активистов с требованием увеличить поставки COVID-вакцин в более бедные страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Инвестиции в производство вакцины являются частью частно-государственного партнерства, направленного на удовлетворение потребностей в вакцинах стран всего мира, а также для подготовки к будущим пандемиям", - отметил представитель Белого дома Джефф Зиентс.

Сумма инвистиций в вакцины против коронавируса оценивается в несколько миллиардов долларов и будет оплачена из средств американского плана спасения президента США Джо Байдена, подписанного в марте 2021 года.

"Речь идет об обеспечении расширенных возможностей против вариантов Covid, а также о подготовке к следующей пандемии", - сказал доктор Дэвид Кесслер.

Напомним, в США уже на этой неделе могут разрешить бустерные дозы вакцин от коронавируса для всех взрослых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе