В США могут разрешить бустерные дозы для всех взрослых на этой неделе, - СМИ
В США уже на этой неделе могут разрешить бустерные дозы вакцин от коронавируса для всех взрослых. Соответствующее решение должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США ( FDA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .
Источники сообщили изданию, что FDA намерен разрешить бустеры в четверг. Также известно, что консультативный комитет CDC соберется в пятницу, чтобы обсудить данные об эффективности и безопасности бустерной дозы.
Если СDС и FDA разрешат введение бустеров, то они будут доступны для всех взрослых спустя шесть месяцев после введения второй дозы вакцины. Вакцинация бустерных доз будет проводиться вакциной Pfizer-BioNTech.
"Согласно этому сценарию, любой взрослый, получивший вторую дозу вакцины не менее шести месяцев назад, будет официально иметь право на ревакцинацию уже в эти выходные", - говорится в сообщении.
Напомним, что вакцинацию бустерами разрешили для молодежи на Кипре. Вакцины будут доступны с 18 лет.