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США обновили рекорд по количеству госпитализаций из-за COVID с начала пандемии

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США, Вторник 11 января 2022 00:22
США обновили рекорд по количеству госпитализаций из-за COVID с начала пандемии Фото: США обновили рекорд по количеству госпитализаций из-за COVID с начала пандемии (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Число случаев госпитализации с COVID-19 в США достигло максимума в 132 646 человек. Количество госпитализированных превысило рекорд с января прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Число случаев госпитализации постоянно росло с конца декабря прошлого года, а за последние три недели увеличилось вдвое. Штамм "Омикрон" быстро стал доминирующим в США, вытеснив с первого места "Дельту".

О рекордах госпитализированных пациентов сообщили в штатах Делавер, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин.

Ранее мы писали, что США заявили о пике по количеству детских госпитализаций из-за COVID.

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