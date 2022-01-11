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США обновили рекорд по количеству госпитализаций из-за COVID с начала пандемии

Автор: Анна Полисученко

Число случаев госпитализации с COVID-19 в США достигло максимума в 132 646 человек. Количество госпитализированных превысило рекорд с января прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Число случаев госпитализации постоянно росло с конца декабря прошлого года, а за последние три недели увеличилось вдвое. Штамм "Омикрон" быстро стал доминирующим в США, вытеснив с первого места "Дельту".

О рекордах госпитализированных пациентов сообщили в штатах Делавер, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Миссури, Огайо, Пенсильвания, Пуэрто-Рико, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и Висконсин.

Ранее мы писали, что США заявили о пике по количеству детских госпитализаций из-за COVID.

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