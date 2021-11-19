США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для людей старше 18 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет. Эту дозу можно вводить не ранее чем через шесть месяцев после второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Moderna .

Сообщается, что бустерную вакцину Moderna можно использовать американцам старше 18 лет, которые прошли первичную вакцинацию любой другой одобренной вакциной против COVID-19.

"Это разрешение на использование в экстренных случаях пришло в тот критический момент, когда мы вступаем в зимние месяцы и сталкиваемся с ростом числа случаев COVID-19 и госпитализаций по всей стране", - заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансел.

Бустерную дозу Moderna нужно вводить как минимум через шесть месяцев после первичной вакцинации от COVID-19.