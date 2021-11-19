ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для людей старше 18 лет

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 19 ноября 2021 15:45
США одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для людей старше 18 лет Фото: вакцина Moderna (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрили бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет. Эту дозу можно вводить не ранее чем через шесть месяцев после второй дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Moderna.

Сообщается, что бустерную вакцину Moderna можно использовать американцам старше 18 лет, которые прошли первичную вакцинацию любой другой одобренной вакциной против COVID-19.

"Это разрешение на использование в экстренных случаях пришло в тот критический момент, когда мы вступаем в зимние месяцы и сталкиваемся с ростом числа случаев COVID-19 и госпитализаций по всей стране", - заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансел.

Бустерную дозу Moderna нужно вводить как минимум через шесть месяцев после первичной вакцинации от COVID-19.

Напомним, 20 октября FDA разрешило бустерную дозу вакцины Moderna для людей в возрастной группе 65+ и тех, у кого есть риск тяжелого течения COVID-19. При этом для бустера нужно использовать половину стандарнной дозы.

Ранее фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2 930 300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. Эта партия поступила бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе