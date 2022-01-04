В США одобрили бустеры для подростков и некоторых детей

В США одобрили бустерные дозы вакцины от коронавируса для подростков с 12 до 15 лет и некоторых категорий детей. Соответствующее заявление сделало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FDA

FDA внесло изменения в разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса.

Теперь вакцину разрешили для использования однократной бустерной дозы, включив ее применение у лиц в возрасте от 12 до 15 лет.

Время между первичной вакцинации (двумя дозами) и бустером сократили до пяти месяцев для людей от 12 лет и старше.

Также бустерную дозу вакцины Pfizer теперь будут вводить детям с ослабленным иммунитетом в возрасте от 5 до 11 лет.

FDA отмечает, что в принятии решения ориентировались на данные из Израиля, где более чем 6300 человек в возрасте от 12 до 15 лет получили бустерную дозу вакцины не менее чем через 5 месяцев после завершения серии первичной двухдозовой вакцинации.

Данные показали, что новых проблем с безопасностью после ревакцинации в этой группе не возникает.

"На сегодняшний день у этих лиц не было зарегистрировано новых случаев миокардита или перикардита", - уточнили в FDA .

Также отмечается, что н икаких новых опасений по поводу безопасности не возникло у населения Израиля, насчитывающего более 4,1 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше, получивших бустерную дозу по крайней мере через пять месяцев после завершения серии первичной вакцинации.

"Бустерная доза вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 значительно улучшает реакцию антител человека, чтобы иметь возможность противостоять варианту Омикрон. Таким образом, разрешение на повторную вакцинацию через пять месяцев, а не через шесть месяцев, может обеспечить лучшую защиту в более короткие сроки для людей от высокотрансмиссивного варианта Омикрон", - говорится в сооющении.

Что касается детей от 5 до 11 лет, то некоторые из них также смогут получить бустерную дозу вакцины.

"Дети в возрасте от 5 до 11 лет, перенесшие трансплантацию органов или которым был поставлен диагноз состояния, которое считается эквивалентным уровнем иммунодефицита, могут не отвечать должным образом на серию двухдозовой первичной вакцинации. Таким образом, для этой группы разрешена доза третьей первичной серии. Теперь это позволит этим детям получить максимальную потенциальную пользу от вакцинации", - говорится в сообщении.