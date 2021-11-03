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У США схвалили препарат Pfizer проти COVID-19 для вакцинації дітей віком від 5 років

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США, Середа 03 листопада 2021 10:25
У США схвалили препарат Pfizer проти COVID-19 для вакцинації дітей віком від 5 років Фото: в США вакцинують дітей (freepik)
Автор: РБК-Україна

Представники органів охорони здоров'я США остаточно схвалили вакцину Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років. Препарат можуть почати використовувати вже з 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Лікар і директор Центрів США з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські оголосила, що щеплення препаратом Pfizer будуть доступні для 28 мільйонів дітей. За її словами, останнім часом зросла кількість випадків госпіталізації дітей із штамом "Дельта". А закриття шкіл призвело до негативних наслідків, які позначилися на соціальному та психічному здоров'ї дітей. Валенські наголосила, що вакцинація дітей допоможе змінити ситуацію в країні та у світі.

"Як мама, я закликаю батьків поговорити зі своїм педіатром, шкільною медсестрою або місцевим фармацевтом, щоб дізнатися більше про вакцину та важливість вакцинації своїх дітей", - сказав доктор CDC.

У той же час Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вводити 10 мікрограм вакцини Pfizer дітям молодшого віку. Початкова вакцинація для дітей віком від 12 років та старше становить 30 мкг.

Як йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яку опублікували на сайті Білого дому, дози вакцини Pfizer для дітей вже почали надходити до тисяч населених пунктів США.

"Програма (щодо вакцинації дітей, - ред) буде розширюватися найближчими днями і буде повністю запущена протягом тижня з 8 листопада", - пишуть на сайті. Також уряд обіцяє, що для кожного з батьків буде просто і зручно вакцинувати свою дитину.

"Вже понад 78 відсотків американців віком від 12 років і старше отримали хоча б одне щеплення, зокрема мільйони підлітків, а вакцини виявилися неймовірно безпечними та ефективними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США відклали схвалення препарату Moderna від COVID-19 для підлітків через можливі ризики.

А Міністерство охорони здоров'я України дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років.

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