ru ua
Пт, 15 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В США одобрили ревакцинацию вакциной Moderna

Новина українською →
США, Четверг 14 октября 2021 23:26
В США одобрили ревакцинацию вакциной Moderna Фото: в США одобрили ревакцинацию вакциной Moderna (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В США решили, что для лучшей защиты от коронавируса для пожилых людей и для людей из категории риска, достаточно только половины дозы вакцины Moderna.

Начальная вакцинация вакциной Moderna состоит из двух доз по 100 мкг. Для того, чтоб усилить защиту от коронавируса, достаточно уколоть только половину дозы 50 мкг - этого достаточно для усиления.

Рекомендация не является обязательной к исполнению. Тем не менее в США многие люди, получившие первые прививки от Pfizer не менее шести месяцев назад, уже получают бустерные дозы.

Ревакцинацию в США одобрили для пожилых людей и людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Также бустерные дозы одобрены для взрослых, работа которых подвергает их повышенному риску заражения COVID-19.

Напомним, что компания Moderna не будет делиться формулой вакцины. Однако в компании пообещали увеличить производство вакцин для того, чтоб победить коронавирус во всем мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Коронавирус Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе