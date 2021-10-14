В США одобрили ревакцинацию вакциной Moderna

Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) одобрило использование вакцины Moderna для ревакцинации. Правда, для этого потребуется только половина дозы вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В США решили, что для лучшей защиты от коронавируса для пожилых людей и для людей из категории риска, достаточно только половины дозы вакцины Moderna.

Начальная вакцинация вакциной Moderna состоит из двух доз по 100 мкг. Для того, чтоб усилить защиту от коронавируса, достаточно уколоть только половину дозы 50 мкг - этого достаточно для усиления.

Рекомендация не является обязательной к исполнению. Тем не менее в США м ногие люди, получившие первые прививки от Pfizer не менее шести месяцев назад, уже получают бустерные дозы.