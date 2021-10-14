У США схвалили ревакцинацію вакциною Moderna

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) схвалило використання вакцини Moderna для ревакцинації. Правда, для цього буде потрібно тільки половина дози вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У США вирішили, що для кращого захисту від коронавірусу для літніх людей і для людей з категорії ризику, достатньо тільки половини дози вакцини Moderna.

Початкова вакцинація вакциною Moderna складається з двох доз по 100 мкг. Для того, щоб посилити захист від коронавірусу, досить вколоти тільки половину дози 50 мкг - цього достатньо для посилення.

Рекомендація не є обов'язковою до виконання. Проте в США чимало людей , що отримали перші щеплення від Pfizer не менше шести місяців тому, вже отримують бустерні дози.