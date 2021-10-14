У США схвалили ревакцинацію вакциною Moderna
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США (FDA) схвалило використання вакцини Moderna для ревакцинації. Правда, для цього буде потрібно тільки половина дози вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
У США вирішили, що для кращого захисту від коронавірусу для літніх людей і для людей з категорії ризику, достатньо тільки половини дози вакцини Moderna.
Початкова вакцинація вакциною Moderna складається з двох доз по 100 мкг. Для того, щоб посилити захист від коронавірусу, досить вколоти тільки половину дози 50 мкг - цього достатньо для посилення.
Рекомендація не є обов'язковою до виконання. Проте в США чимало людей, що отримали перші щеплення від Pfizer не менше шести місяців тому, вже отримують бустерні дози.
Ревакцинацію в США схвалили для літніх людей і людей, у яких є проблеми зі здоров'ям. Також бустерні дози схвалені для дорослих, робота яких піддає їх підвищеному ризику зараження COVID-19.
Нагадаємо, що компанія Moderna не буде ділитися формулою вакцини. Однак у компанії пообіцяли збільшити виробництво вакцин для того, щоб перемогти коронавірус у всьому світі.