В США ограничили использование двух препаратов для лечения COVID

Комбинированные препараты бамланивимаб/этесевимаб и казиривимаб/имдевимаб, произведенные Eli Lilly и Regeneron, показали хорошие результаты против более ранних вариантов COVID-19. Однако только третья терапия антителами, разработанная GlaxoSmithKline, осталась сильной против "Омикрона".

Национальные институты здравоохранения обновили свои рекомендации, чтобы рекомендовать клиникам не использовать первые два метода лечения пациентов с COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести из-за их сниженной эффективности.

Согласно последним данным, новая директива ограничивает использование продуктов Eli Lilly и Regeneron "только в тех случаях, когда пациент, вероятно, был инфицирован или подвергался воздействию варианта, восприимчивого к этим методам лечения".