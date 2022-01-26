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В США ограничили использование двух препаратов для лечения COVID

Автор: Иванна Шовкун

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что оно сократит использование двух методов лечения моноклональными антителами. По данным чиновников, вероятно, эти препараты не работают против штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на medicalxpress.

Комбинированные препараты бамланивимаб/этесевимаб и казиривимаб/имдевимаб, произведенные Eli Lilly и Regeneron, показали хорошие результаты против более ранних вариантов COVID-19. Однако только третья терапия антителами, разработанная GlaxoSmithKline, осталась сильной против "Омикрона".

Национальные институты здравоохранения обновили свои рекомендации, чтобы рекомендовать клиникам не использовать первые два метода лечения пациентов с COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести из-за их сниженной эффективности.

Согласно последним данным, новая директива ограничивает использование продуктов Eli Lilly и Regeneron "только в тех случаях, когда пациент, вероятно, был инфицирован или подвергался воздействию варианта, восприимчивого к этим методам лечения".

Напомним, со среды Нидерланды ослабят COVID-ограничения. Бары, рестораны, музеи, театры смогут возобновить работу.

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