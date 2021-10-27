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США отложат миллионы доз вакцины Moderna для Африки

Автор: Наталья Скороход

США отложат миллионы доз вакцины Moderna для закупки Африканским союзом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Планируется, что США отложит примерно 33 миллионов доз вакцины Moderna с декабря 2021 года по февраль 2022 года, чтобы Африканский союз мог закупить и принять доставку этих доз.

"Эта сделка позволит получить на континенте дозы Moderna, которые были долгожданными и востребованными", - сказала Псаки.

В результате 33 миллиона доз Moderna, отложенные США, будут включены в 50 миллионов доз, переданных американской фармацевтической компанией Африканскому союзу.

Напомним, что ВОЗ рекомендует обеспечивать бедные страны таблетками и тестами COVID-19.

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КоронавирусВакцинацияАфрикаСоединенные Штаты Америки