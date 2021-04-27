ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США отменили масочный режим для COVID-вакцинированных

Новина українською → Вашингтон, Вторник 27 апреля 2021 21:22
В США отменили масочный режим для COVID-вакцинированных Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Об этом Байден сообщил в Twitter.

"В связи с необычайным прогрессом, которого мы добились в борьбе против COVID-19, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США, - ред.) сделал сегодня большое заявление: если вы полностью вакцинированы - и если вы находитесь на улице, а не в большой толпе - вам больше не нужно носить маску", - написал он.

При этом американский президент отметил, что вакцинироваться от коронавируса в США стало проще, чем раньше.

"Да, вакцинация - это спасение вашей жизни и жизней окружающих вас людей. Но они также помогут вам вернуться к нормальной жизни. Иди сделай укол - это никогда не было проще", - добавил он.

Напомним, ранее Джо Байден пообещал Индии помочь бороться с серьезной вспышкой коронавируса. США направили в Индии материалы для изготовления вакцин.

Кроме того, 21 апреля президент США Джо Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден вакцинация Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19