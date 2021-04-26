ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США направят Индии пакет помощи для борьбы с COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 26 апреля 2021 21:01
США направят Индии пакет помощи для борьбы с COVID-19 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Обсудили борьбу со вспышкой коронавируса в Индии.

Об этом сообщил Белый дом.

В ходе телефонного разговора Байден пообещал, что США помогут народу Индии бороться с новой серьезной вспышкой коронавируса. США направят в Индию запасы кислорода, лекарства, а также материалы для изготовления вакцин от COVID-19.

"Двое лидеров решили, что США и Индия будут и дальше стоять бок о бок, пытаясь защитить наших граждан и здоровье наших сообществ", - добавили в Белом доме.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Индии настолько критична, что из-за переполненных больниц люди вынуждены покупать кислород и медпрепараты на "черном рынке". В стране уже несколько дней подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев.

Как писало РБК-Украина, в Индии зафиксировали новый штамм коронавируса. Так называемый "индийский" штамм имеет сразу две мутации, которые помогают ему прикрепляться к клеткам человека.

Добавим, Евросоюз также планирует помочь Индии в борьбе со вспышкой COVID-19.

В то же время Британия направила в Индию партию аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Соединенные Штаты Америки Индия вспышка пандемия Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19