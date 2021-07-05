США передадут COVAX еще 500 млн доз вакцин. Их получит и Украина
Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX. Передача препаратов состоится в рамках планов США в отношении приобретения и транспортировки 500 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
Согласно сообщению, транспортировкой и хранением по системе "холодной цепи" займется агентство USAID, которое также расположено на территории Украины.
"Соединенные Штаты являются крупнейшим донором международной программы Ковакс, мы уже предоставили более 4 миллиардов долларов этой программе на обеспечение вакцинами людей по всему миру", - отмечает пресс-служба посольства.
Правительство США, со своей стороны, планирует продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами, чтобы уменьшить уровень заражений от коронавируса в мире.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о планах президента США Джо Байдена относительно закупки полмиллиона доз вакцин и последующеем их распространении через программу COVAX.