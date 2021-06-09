Белый дом закупит 500 млн доз вакцины Pfizer для других стран

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer, чтобы пожертвовать другим странам. Таким образом, США активизируют свои усилия по вакцинации в мире.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Президент Байден должен объявить об этом плане на встрече G7 в Великобритании на этой неделе на фоне растущих призывов к Соединенным Штатам и другим богатым странам играть более существенную роль в увеличении глобальных поставок вакцин.

Администрация Байдена ранее объявила, что к концу июня поделится с миром не менее 80 миллионами доз вакцины.

На прошлой неделе Белый дом подробно описал планы по распределению 25 миллионов доз, из которых около 19 миллионов будут переданы компании Covax, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения и занимающейся распределением доз вакцины по всему миру. Примерно 6 миллионов доз будут переданы непосредственно странам, переживающим серьезные вспышки коронавируса, в том числе Индии.

Вопрос о том, как ликвидировать дефицит вакцин и положить конец пандемии, как ожидается, будет в центре внимания на саммите Большой семерки на этой неделе. В преддверии встречи богатых демократических стран стратегия Байдена по распределению вакцин подверглась тщательному изучению - как внутри страны, так и за рубежом.

Разрыв между "имеющими" и "не имеющими" вакцины огромен. Более 50% жителей США и Великобритании получили хотя бы одну дозу вакцины, в то время как в Африке таких людей менее 2%.

До сих пор глобальные усилия по устранению этого разрыва носили фрагментарный характер. Некоторые богатые страны объявили о планах пожертвовать излишки доз и выразили поддержку идее увеличения глобального предложения, но конкретные сведения о том, когда и как это сделать, отсутствуют.

Компания COVAX намерена поставить 2 млрд доз к концу года с целью вакцинации 20% населения нуждающихся стран, но она может не достичь этой относительно скромной цели.